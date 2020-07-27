AÖF taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri
AÖF taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF bölümleri ve puanları araştırılan konular arasında yerini aldı. Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt olmak isteyen adaylar, kurum tarafından belirtilen tarihlerde http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecekler. Henüz kayıt tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF bölümleri...
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama
4 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri
İKTİSAT FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler
İŞLETME Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)
3
Abone Ol
AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF taban puanları ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.