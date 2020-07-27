AÖF taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri

AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? AÖF taban puanları ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.