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Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 10:16 | 

AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF düz dönemi soruları e Kampüs ekranı üzerinden paylaşılıyor

8 Ocak Cumartesi günü başlayan 2021-2022 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi final sınavları 9 Ocak'ta tamamlanacak.. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihe odaklandı. AÖF düz dönemi soruları e Kampüs ekranı üzerinden paylaşılıyor. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

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1
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarının sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesabı yapılıyor. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
2
2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.
3AÖF BAŞARI NOTU KAÇ

AÖF BAŞARI NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
4AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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