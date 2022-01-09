AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF düz dönemi soruları e Kampüs ekranı üzerinden paylaşılıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarının sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesabı yapılıyor. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.