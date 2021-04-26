AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2021 Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı
AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçları erişime açıldı. Üniversiteden gelen açıklamaya göre AÖF sonuçları, aof. anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler söz konusu sınavın sonuçlarını AÖF sınav sonucu sorgulama ekranından şifreleri ile görüntüleyecekler. AÖF sınavları 19 Nisan tarihine sona ermişti. İşte, 2021 Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları sorgulama ekranı ve AÖF sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖF sonuçları için son dakika açıklama geldi. 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri aralığında online organize edilen söz konusu sınav sonrası, AÖF sınav sonuçları bugün yapılan duyuru ile erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabından sisteme giriş yaparak AÖF sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Sınav sonuçları Öğrenci Otomasyonu üzerinden de sorgulanacak.
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanılmıştı.
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İTİRAZLAR SONA ERDİ
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
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Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır