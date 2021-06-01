AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nden 2021 AÖF final sınavı sonuçları için açıklama
AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım gösteren adayların gündeminde yer alırken, açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AÖF dönem sonu sınavı ve sınav sorularına itirazların 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar yapılacağı bildirildi. Binlerce öğrencinin online olarak katıldığı 2 ve 6. yarıyıl dersleri AÖF final sınavları 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü tamamlanmıştı. Gözler şimdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021 final sınavı sonuç ekranında. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖF final sınavı sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri Sınavların çevrimiçi ortamda 29-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri sınavları ise 7 Haziran tarihine kadar sürecek. Dolayısı ise AÖF final sınavı sonuçlarının bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Üniversiteden AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;
Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
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AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
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Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır.