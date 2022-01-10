AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ekranında olacak!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı, AÖF öğrencileri tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. 4 oturumda tamamlanan final sınavları sonrası tüm dikkatler sonuçlara yoğunlaştı. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmazken, bir kaç hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.