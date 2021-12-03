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HaberlerGündem HaberleriAÖF sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr'da
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Gündem
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 07:07 | 

AÖF sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr'da

AÖF sonuçları açıklandı. 27-28 Kasım tarihinde hafta sonu binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Öğrenciler 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına " http://aof.anadolu.edu.tr " internet sitesinden erişebilecekler. AÖF sonuç sorgulama ekranı ile öğrencilerin T.C kimlik numaralarını girmesi gerekecek. Peki, AÖF sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2021 AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

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AÖF sınav sonuçları son dakika duyuru ile bu akşam açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu güz dönemi ara sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonu üzerinden http://aof.anadolu.edu.tr internet sitesinden ilan edildiği duyuruldu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.
2AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
3AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLADI

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLADI

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.

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