AÖF sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı! 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr'da

AÖF sınav sonuçları son dakika duyuru ile bu akşam açıklandı. Geçtiğimiz hafta sonu güz dönemi ara sınavlarına dahil olan binlerce aday sınav sonuçları ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonu üzerinden http://aof.anadolu.edu.tr internet sitesinden ilan edildiği duyuruldu. Sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyorlar.