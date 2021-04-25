AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi sorgulama ekranında olacak!
AÖF sınav sonuçları, söz konusu sınavın ardından beklentileri artan öğrencilerin gündemine geldi. Bu yıl 10-19 Nisan 2021 tarihleri arasında online organize edilen, Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları sonrası, öğrencilerin gözü AÖF sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, 2021 AÖF sonuçlarının, değerlendirmelerin ardından duyurulacağı bildirildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları, aosogrenci.anadolu.edu sayfasından öğrenci şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları, son gelişmeler ile binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayan ve 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında AÖF vize sınavlarına katılan öğrenciler, üniversite tarafından yapılacak olan 'AÖF sonuçları açıklandı' duyurusuna odaklandı. 22 Nisan Perşembe günü sınav itirazlarının sona ermesi sonrası sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor. Ancak AÖF sınav sonuçları hakkında yeni bir duyuru yayınlanmadı.
2
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.
AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 26 Nisan Pazartesi haftası açıklanması ön görülüyor.
3
İTİRAZLAR SONA ERDİ
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
4
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
5
Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır