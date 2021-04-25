AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi sorgulama ekranında olacak!

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.



AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.



Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 26 Nisan Pazartesi haftası açıklanması ön görülüyor.