AÖF sınav sonuçları için kritik tarih! Üniversiteden açıklama geldi

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denilmişti.



Sınava itiraz sürecinin 21 Nisan gecesine kadar devam edeceği düşünülür ve 22 Nisan tarihinde itirazların değerlendirildiği, 23 Nisan tarihinin de resmi tatil olduğu göz önüne alınırsa, sonuçların 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.