AÖF sınav sonuçları için kritik tarih! Üniversiteden açıklama geldi
AÖF sınav sonuçları, 19 Nisan tarihinde sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin odağında yer almaya başladı. Üniversiteden gelecek olan açıklamaya kilitlenen AÖF öğrencileri, sınav sonuçları ile birlikte sonraki sınav dönemi için bekleyişe geçecek. AÖF resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır.' ifadesine yer verildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
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AÖF sınav sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. 19 Nisan tarihinde 2021 AÖF sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖF sonuç ekranına çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından öğrencilerin erişimine açılacak. Sınav sonuçları öğrenci şifresi ile sorgulanacak. Üniversiteden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, sınav sonuçlarının sınavların gerçekleşmesinden sonrası açıklanacağı bildirilmişti. İşte, on binlerce öğrencinin merak ettiği AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denilmişti.
Sınava itiraz sürecinin 21 Nisan gecesine kadar devam edeceği düşünülür ve 22 Nisan tarihinde itirazların değerlendirildiği, 23 Nisan tarihinin de resmi tatil olduğu göz önüne alınırsa, sonuçların 26 Nisan Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
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Sonuçların 23 Nisan tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre tanındı.