Gündem Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 12:51 | 10 Eylül 2021 - 12:51

AÖF sınavsız üniversite kayıtları ne zaman bitecek? İşte son bilgiler

AÖF ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvuru yapabiliyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek?