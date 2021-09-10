AÖF sınavsız üniversite kayıtları ne zaman bitecek? İşte son bilgiler
AÖF ikinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvuru yapabiliyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
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AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı. Kayıtlar devam ederken, adaylar merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek. İşte, son bilgiler...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.
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BU DETAYLARA DİKKAT
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmekte. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.
Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmekte.