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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 13:50 | 

AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖF'de sabah-öğle oturumlarının saat bilgisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. 81 ilde gerçekleşecek olan AÖF sınavları 4 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖF'de sabah-öğle oturumlarının saat bilgisi

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1
AÖF ara sınavları için artık son hazırlıklarını yapan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, saat bilgisini araştırıyor. Dört oturumda tamamlanacak olan AÖF sınavları sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek. COVİD-19 testi pozitif olan ve COVİD hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlarına girecekler.
2
Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.
3
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
4
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.
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