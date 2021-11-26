AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖF'de sabah-öğle oturumlarının saat bilgisi

AÖF ara sınavları için artık son hazırlıklarını yapan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, saat bilgisini araştırıyor. Dört oturumda tamamlanacak olan AÖF sınavları sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek. COVİD-19 testi pozitif olan ve COVİD hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlarına girecekler.