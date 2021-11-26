AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖF'de sabah-öğle oturumlarının saat bilgisi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF Ara Sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. 81 ilde gerçekleşecek olan AÖF sınavları 4 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖF'de sabah-öğle oturumlarının saat bilgisi
AÖF ara sınavları için artık son hazırlıklarını yapan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, saat bilgisini araştırıyor. Dört oturumda tamamlanacak olan AÖF sınavları sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek. COVİD-19 testi pozitif olan ve COVİD hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlarına girecekler.
Sınavlar sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılıyor.