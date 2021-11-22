AÖF sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi yapılacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde
AÖF sınavları online mı yapılacak sorusu, güz dönemi sınavlarına çok az bir süre kala binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Son dönemlerde sınavlara online olarak katılım göstermeleri dolayısıyla AÖF sınavları online mı yapılacak sorusuna cevap arayan öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını takip ediyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları online mı yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesinin o konuda yaptığı açıklama detayları
AÖF sınavları online yapılıp yapılmayacağı ile öğrencilerin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla son dönem sınavlarını online olarak yapmak durumunda kalan Anadolu Üniversitesi, AÖF güz dönemi sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF sınavları online mı yapılacak? İşte, o konu hakkında açıklamalar
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
AÖF sınavlarının online olup olmadığı noktasında üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 4 Eylül'deki yaz okulu sınavının yüz yüz yapılması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda, AÖF sınavlarının yüz yüze yapılması beklenebilir. Açıklamanın yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.