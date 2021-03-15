AÖF sınavları online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri..

AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AÖF sınav tarihlerine az bir zaman kala kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.' denildi..