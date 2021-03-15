AÖF sınavları online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri..

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler heyecanla sınavları bekliyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi vize sınavlarının nisan ayında yapılacağı açıklandı. AÖF sınavlarının online mı olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AÖF sınav tarihlerine az bir zaman kala kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.' denildi..
2
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
3
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
4
AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.
Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL giriş ekranı hata verebiliyor.