AÖF sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım

AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sınavların online olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.’ denildi. İşte kurum tarafından yapılan açıklama