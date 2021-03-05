AÖF sınavları online mı olacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım
AÖF sınavları her dönem belirli tarihlerde düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Güz dönemi sınavları koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapıldı. Şimdi gözler 2021 bahar dönemi açıklamalarında. İşte AÖF sınav tarihleri ve detaylar
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AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından sınavların online olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.’ denildi. İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız.’ denildi.
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AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.