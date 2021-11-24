MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri
GeriGündem AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 20:29 | 

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri sınav tarihleri akademik takvimde belli oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kasım ayında AÖF ara sınavlarına katılım sağlayacaklar. Söz konusu sınavlarda üniversite tarafından açıklanan AÖF sınav giriş belgesi önem arz edecek ve öğrenciler belgelerini AÖF öğrenci otomasyonundan alabilecekler. Gözler şimdi açıköğretim sınav tarihlerinde. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
AÖF sınavları ne zaman sorusu, öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. AÖF sınav tarihlerine kısa süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Söz konusu sınava hazırlanan adaylar, sınav öncesi AÖF sınav giriş belgelerini üniversitenin internet sitesinden alabilecekler. Üniversitenin takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Sınavların yüz yüze yapılması beklenirken, konuyla ilgili de üniversite tarafından ayrıca bir duyuru yayınlanmadı.
2SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
3AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

AÖF sınavlarının online olup olmadığı noktasında üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 4 Eylül'deki yaz okulu sınavının yüz yüz yapılması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda, AÖF sınavlarının yüz yüze yapılması beklenebilir. Açıklamanın yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
4AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

5
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi