AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

AÖF sınavlarının online olup olmadığı noktasında üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 4 Eylül'deki yaz okulu sınavının yüz yüz yapılması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda, AÖF sınavlarının yüz yüze yapılması beklenebilir. Açıklamanın yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.