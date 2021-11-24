AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri
AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri sınav tarihleri akademik takvimde belli oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kasım ayında AÖF ara sınavlarına katılım sağlayacaklar. Söz konusu sınavlarda üniversite tarafından açıklanan AÖF sınav giriş belgesi önem arz edecek ve öğrenciler belgelerini AÖF öğrenci otomasyonundan alabilecekler. Gözler şimdi açıköğretim sınav tarihlerinde. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, 2021 Açıköğretim (AÖF) vize sınav tarihleri.
AÖF sınavları ne zaman sorusu, öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. AÖF sınav tarihlerine kısa süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Söz konusu sınava hazırlanan adaylar, sınav öncesi AÖF sınav giriş belgelerini üniversitenin internet sitesinden alabilecekler. Üniversitenin takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Sınavların yüz yüze yapılması beklenirken, konuyla ilgili de üniversite tarafından ayrıca bir duyuru yayınlanmadı.
SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
AÖF sınavlarının online olup olmadığı noktasında üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 4 Eylül'deki yaz okulu sınavının yüz yüz yapılması kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda, AÖF sınavlarının yüz yüze yapılması beklenebilir. Açıklamanın yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.