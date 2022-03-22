AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.