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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF sınav tarihleri

#AÖF#AÖF Sınav Tarihleri#Anadolu Üniversitesi

AÖF sınavları için araştırmalar hız kazandı. AÖF bahar dönemi ara sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları nisan ayında başlayacak. Dönem sonu sınavı ise mayıs ayında düzenlenecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

1/3AÖF sınavları ne zaman yapılacak İşte 2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları nisan ayında yapılacak. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının som haftasında açıklanması bekleniyor.

2/3AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

3/3AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının som haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

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#AÖF#AÖF Sınav Tarihleri#Anadolu Üniversitesi