AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları nisan ayında yapılacak. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının som haftasında açıklanması bekleniyor.
AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.
Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının som haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.