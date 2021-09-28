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Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 14:15 | 

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri yayımlanan takvim ile belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler dönem sınavlarına kurum tarafından belirtilen tarihlerde giriyorlar. AÖF güz dönemi sınavlarına kayıtlarını yapan ve yenileyen öğrenciler girebilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

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AÖF sınav tarihleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri ise 8 Ekim’e kadar devam edecek.

2AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

3KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’de başladı ve 8 Ekim’e kadar devam edecek.

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