AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavları kasım ayında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Öte yandan kayıt yenileme işlemleri ise 8 Ekim’e kadar devam edecek.