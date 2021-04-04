AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu
AÖF sınavları her dönem belirli tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. İşte AÖF sınav tarihleri
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AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları çevrim içi (online) olarak düzenlenecek. Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacağı duyuruldu. AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan’da başlayacak.
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AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.