AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri belli oldu

AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları çevrim içi (online) olarak düzenlenecek. Dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacağı duyuruldu. AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan’da başlayacak.