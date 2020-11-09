AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak?

AÖF sınavları güz döneminde yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek. Aralık ayında gerçekleşecek olan sınavlar, herhangi bir değişiklik olmaması halinde online olarak tamamlanacak. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman ve hangi gün gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler