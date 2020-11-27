AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF güz dönemi ara sınavları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlayan AÖF öğrencileri Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlere göre AÖF vize sınavlarına katılacak. 2020 2021 AÖF sınav takvimi üniversite tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre sınavlar çevrim içi (online) olarak organize edilecek. Peki, 2020 AÖF sınavı ne zaman yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF göz dönemi vize sınav tarihleri ve AÖF giriş ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF sınavları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınavları aralık ayının ikinci haftasında gerçekleşecek. AÖF sınavına giriş www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde organize edilecek. İşte, AÖF sınavlarıyla ilgili bilgiler.
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2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
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Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.