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Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 03:03 | 

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açıköğretim final sınavı tarihleri ve giriş belgesi alma ekranı

AÖF sınav tarihleri, sınava katılacak olan adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 2021-2022 AÖF takvime göre iki ayrı günde tamamlanacak. Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanan AÖF sınav giriş belgeleri ile söz konusu sınava katılacak olan AÖF öğrencileri, final sınavlarının başarı notlarını üniversitenin değerlendirmesinin ardından öğrenecekler. Açıköğretim sınavlarının da vizelerde olduğu gibi yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi gün? İşte, 2022 Açıköğretim final sınavı tarihleri ve giriş belgesi alma ekranı.

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AÖF sınavı ne zaman sorusu, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 Güz Yarıyılı dönem sonu sınavlarına kısa süre kala hazırlıklarına hız veren öğrenciler, bir yandan da final tarihine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin katılım göstereceği sınav takvime göre, 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavı giriş yerleri de Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenilecek.
2AÖF SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.
3AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
4AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

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Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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