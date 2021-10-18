AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021 2022 AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri yayınlandı!
AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin 17 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından gözler AÖF vize sınavı tarihlerine çevrildi. Üniversitenin internet sitesinden göz dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler AÖF akademik takvimine yer alan bilgilere göre söz konusu sınava kasım ayında katılım sağlayacaklar. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 2022 AÖF final sınavı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖF final sınavı ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 17 Ekim tarihinde tamamlanan kayıt yenileme işlemleri sonrası vize sınavları için hazırlıklar başladı. Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.