AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 AÖF final sınavı tarihleri ve sınav bilgileri yayınlandı

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.