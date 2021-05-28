AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 AÖF final sınavı tarihleri ve sınav bilgileri yayınlandı
AÖF sınavlarının tarihi ve nasıl yapılacağı Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavları AÖF sınav takvimine göre online olarak iki ayrı grupta tamamlanacak. AÖF online sınavında çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır. Açıköğretim sınavına öğrenciler e-devlet şifresi ve öğrenci şifresi ile katılacaklar. AÖF bahar dönemi sınav giriş bilgileri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 AÖF sınavları hakkında bilgiler.
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2021 AÖF final sınavları giriş bilgisi ve sınavın işleniş şekli yayınlandı. Lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavlarına çevrimiçi (online) olarak katılacak. Söz konusu sınavlar 29 Mayıs 07 Haziran 2021 Pazartesi günleri arasında yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
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AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
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Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
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Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır.
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SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.