AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2021 AÖF vize sınavları ile ilgili açıklama

2021 AÖF sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci, AÖF sınav tarihlerine odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre, bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da yapılacak. Sınavların online mı yoksa yük yüze mi yapılacağı ise henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.