AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2021 AÖF vize sınavları ile ilgili açıklama
AÖF sınav tarihleri lisans ve ön lisans öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF vize sınavı tarihlerine çevrildi. Sınavların online olup olmayacağı da merak edilen diğer konular arasında yer alırken, Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. 2021 AÖF bahar dönemi sınavlarının pandemi koşullarına göre şekilleneceği bildirildi. Takvime göre söz konusu sınavlar nisan ayında yapılacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav tarihleri.
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2021 AÖF sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci, AÖF sınav tarihlerine odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre, bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da yapılacak. Sınavların online mı yoksa yük yüze mi yapılacağı ise henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız." ifadesi kullanıldı.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
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İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.