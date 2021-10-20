AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri
AÖF sınavları güz dönemi ve bahar döneminde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavlara girebiliyorlar. 2021-2022 kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri
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AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada güz dönemi ara sınavlarının kasım ayında yapılacağı duyuruldu ve tarihler açıklandı. Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da yapılacak. İşte detaylar
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
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AÖF BAŞARI NOTU NEDİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.