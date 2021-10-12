AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖF sınav tarihleri
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme süreci devam ederken sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖF sınav tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler dönem sınavlarına kurum tarafından belirtilen tarihlerde giriyorlar. AÖF güz dönemi sınavlarına kayıtlarını yapan ve yenileyen öğrenciler girebilecek. Güz dönemi sınavlarının kasım ayında yapılacağı duyuruldu ve tarih belirtildi. İşte AÖF sınav tarihleri
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
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KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00’e kadar uzatıldı.