AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav tarihleri açıklandı
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyorlar. AÖF YKS ek tercih kayıt işlemleri 26 Ekim'de başladı ve 1 Kasım'da sona erecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖF sınavları her dönem belirli tarihlerde yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ve ders seçimini yapan öğrenciler sınavlara girebilecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF vize sınavlarının kasım ayında yapılacağı bildirildi ve tarihler açıklandı.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.
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AÖF YKS EK TERCİH KAYITLARI DEVAM EDİYOR
AÖF YKS ek tercih kayıtları 26 Ekim 2021 Salı günü saat 09:00’da başladı ve 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
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Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.