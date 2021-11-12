AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim sınav tarihleri
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlarına girecekler. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecekler. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
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AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online olup olmadığı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladılar. AÖF güz dönemi vize sınavı kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da düzenlenecek.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. - AÖL sınavları hakkında açıklama - İşte tatil tarihleri- VGM burs sonuçları açıklandı mı?
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.