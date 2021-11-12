AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim sınav tarihleri

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve online olup olmadığı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladılar. AÖF güz dönemi vize sınavı kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da düzenlenecek.