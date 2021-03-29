AÖF sınavları ne zaman, online mı? 2021 AÖF sınav tarihleri için geri sayım

AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. AÖF dönem sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2020-2021 bahar dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. 2. Ve 6. Yarıyıl dersleri için sınavlar 10-11-12 Nisan’da düzenlenecek. 4. Ve 88. Yarıyıl dersleri için sınavlar ise bir sonraki hafta yapılacak.