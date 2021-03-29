AÖF sınavları ne zaman, online mı? 2021 AÖF sınav tarihleri için geri sayım
AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 bahar dönemi ara sınavlarının online olacağı duyuruldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri ve detaylar
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AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. AÖF dönem sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2020-2021 bahar dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. 2. Ve 6. Yarıyıl dersleri için sınavlar 10-11-12 Nisan’da düzenlenecek. 4. Ve 88. Yarıyıl dersleri için sınavlar ise bir sonraki hafta yapılacak.
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AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.