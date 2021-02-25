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Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 14:44 | 

AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF sınavları ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı ve sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte 2021 AÖF sınav tarihleri

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AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF sınavları her dönem yapılıyor. Geçtiğimiz dönem sınavlar koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak düzenlendi. Şimdi gözler AÖF bahar dönemi sınavlarına çevrildi. Yayımlanan takvime göre Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 10 Nisan ve 11 Nisan’da gerçekleştirilecek.

2AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
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AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

3KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DEVAM EDİYOR
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KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DEVAM EDİYOR

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı ve 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

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