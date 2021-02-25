AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021



