AÖF sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖF online sınavlarıyla ilgili bilgiler…

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak? -Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.



-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.