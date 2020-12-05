AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! İşte 2020 2021 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri
AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları ile ilgili son dakika açıklama yapıldı. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada sınavlarla ilgili bilgiler verildi. Aralık ayında organize edilecek olan 2020 AÖF vize sınavında öğrencilere kısa ve uzun cevaplı açık uçlu soruların da sorulacağı bildirildi. İşte, 2020 2021 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri ve konuyla ilgili detaylar.
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2020 AÖF ara sınavları için geri sayım başladı. 1 Aralık'ta yayımlanan AÖF sınav giriş belgesi https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresinden alınacak. 12 Aralık -14 Aralık tarihlerinde yapılacak olan AÖF sınavında her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak. Üniversite tarafından alınan kararla 2020 AÖF ara dönem vize sınavları online sistemle gerçekleşecek. Sınava www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile giriş yapılacak. İşte, 2020 AÖF sınavlarıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. Sınavlar, 12-14 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır.
Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
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SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınav giriş belgesi 1 Aralık 2020 tarihinde 'https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci' adresi üzerinden yayımlandı. Sınav yerleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
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Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir
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Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.