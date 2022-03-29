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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2022 Açıköğretim (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi

#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Sınav

AÖF sınav tarihi, söz konusu sınav öncesinde öğrencilerin gündemine geldi. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin katılım sağlayacağı AÖF sınav yerleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı. Sınav öncesi öğrenciler AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Ara AÖF sınavları iki günde tamamlanacak. Gözler şimdi sınav tarihinde. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 AÖF sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1/5AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2022 Açıköğretim (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi

Açıköğretim sınavları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖF sınavına kısa bir süre kala AÖF sınav yerleri, internet üzerinden görüntülenebilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyuruldu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

2/5AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/5AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

5/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Sınav