Gündem Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 13:03 | 30 Mart 2021 - 13:03

AÖF sınavları ne zaman? 2021 bahar dönemi AÖF vize sınav tarihi belli oldu

AÖF vize sınavı tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları için beklenen duyuru yayınlandı. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler ilk dönemde olduğu gibi AÖF Bahar Dönemi 2021 vize sınavlarına da online olarak katılım sağlayacak. 2 ve 6.yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere sınavlar iki ayrı grupta gerçekleşecek. İşte, merak edilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.