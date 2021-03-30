AÖF sınavları ne zaman? 2021 bahar dönemi AÖF vize sınav tarihi belli oldu
AÖF vize sınavı tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları için beklenen duyuru yayınlandı. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler ilk dönemde olduğu gibi AÖF Bahar Dönemi 2021 vize sınavlarına da online olarak katılım sağlayacak. 2 ve 6.yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere sınavlar iki ayrı grupta gerçekleşecek. İşte, merak edilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Ders seçim ve kayıt işlemini tamamlayan binlerce öğrenci bahar dönemi ara sınavları için hazırlıklarına başladı. www.anadolu.edu.tr adresinden yapılan açıklamaya göre AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek. Söz konusu sınavlar üniversitenin öğrenci giriş sayfası üzerinden yapılacak.
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AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.