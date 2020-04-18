AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online sınav giriş ekranı ve bilgileri
Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi için aldığı tedbirlerden birisi olan AÖF online sınav süreci, 18 Nisan Cumartesi günü resmen başladı. AÖF programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler, AÖF online sınav giriş ekranı aracılığıyla dönemlerini tamamlamaya yönelik sınav süreçlerini devam ettirecek. Sisteme, E-Posta adresleri ve TC Kimlik Numaraları ile giriş yapabilecek olan AÖF öğrencileri, 7 Mayıs tarihine kadar sınavlarını tamamlayabilecek. Peki, AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte, o detaylar
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AÖF Sınavları, açıköğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim aksaklıkları ile karşılaşmaması için internet üzerinden gerçekleşecek. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu sahibi olan öğrenciler, AÖF sınavlarını evden tamamlayabilecek. Evinde tablet, bilgisayar ya da cep telefonu olmayan öğrenciler, 0850 200 46 10 numaraları telefonu arayarak AÖF bürolarında sınava girebilmek için randevu alacak. İşte, AÖF online sınav giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
AÖF ONLİNE SINAV NASIL YAPILIR?
Sınavınıza, aşağıda yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
Sınav sistemi 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık olacaktır.
Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir
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SINAVIN SONLANMASI
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuzherhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamamadurumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak vecevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.
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SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamındayalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağıolmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarakcevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması vepaylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu türeylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerinsınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza vetaleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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SINAV ESNASINDA ELEKTRİK VE İNTERNET KESİLİRSE NE OLACAK?
Sınav esnasında internet ya da elektrik kesintisi olması durumunda, sorunun çözüme kavuşmasının ardından sınav kaldığı yerden devam edecek.