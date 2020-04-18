AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF online sınav giriş ekranı ve bilgileri

AÖF Sınavları, açıköğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim aksaklıkları ile karşılaşmaması için internet üzerinden gerçekleşecek. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu sahibi olan öğrenciler, AÖF sınavlarını evden tamamlayabilecek. Evinde tablet, bilgisayar ya da cep telefonu olmayan öğrenciler, 0850 200 46 10 numaraları telefonu arayarak AÖF bürolarında sınava girebilmek için randevu alacak. İşte, AÖF online sınav giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler



AÖF ONLİNE SINAV NASIL YAPILIR?



Sınavınıza, aşağıda yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.



Sınav sistemi 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık olacaktır.



Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.



www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.



Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.



Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.



Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir