AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman?
Corona virüsü nedeniyle okullar için uzaktan eğitim kararı verilirken ÖSYM ve MEB bünyesindeki bazı sınavlar ertelendi. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF’e kayıtlı olan öğrenciler de sınav tarihlerinde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman?
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2019-2020 Eğitim Öğretim takvimiyle ATA AÖF sınav tarihleri belirlenmişti. Türkiye’yi de etkisi altını alan corona virüsü ardından erteleme açıklaması geldi. Mart ayının sonunda yapılması gerçekleşmesi beklenen ATA AÖF güz dönemi sınavı için erteleme kararı çıktı.
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden resmi açıklama:
Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA
Anadolu Üniversitesi'nden resmi duyuru:
"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.
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Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur."
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AÖF 2020 SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020