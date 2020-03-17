AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA Anadolu Üniversitesi'nden resmi duyuru:



"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.