AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF sınavı ne zaman?

"Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca www.anadolu.edu.tr ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarımızın dışında yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayınız. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz."