AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF sınavı ne zaman?
YÖK'ün aldığı karar uyarınca üniversitelerde yüz yüze eğitime bahar döneminde devam edilmeyecek. Öte yandan ÖSYM'de YKS başta olmak üzere MSÜ ve YDS gibi sınavları için erteleme kararları aldı. Tüm bu gelişmeler gözleri AÖF sınavlarına çevirdi. Yüz binlerce öğrencinin açıktan lisans ve önlisans eğitimi aldığı AÖF'te 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. AÖF vize sınav programı önceden belli olmuştu, AÖF öğrencileri söz konusu programda herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF vize sınavı ne zaman?
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AÖF vize sınavlarına kısa bir süre kala, sınavların ileri bir tarihe ertelenip ertlenmeyeceği merak konusu oldu. Dün peş peşe yapılan açıklamalar milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını yakından ilgilendiren YKS ve LGS sınavları ile okulların eğitim faaliyetlerine devam durumu hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Gözler şimdi de AÖF sınavlarının durumunda. İşte, 'AÖF sınavları ertelendi mi?' sorusunun yanıtı ve AÖF sınav tarihleri...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi. Konuya dair üniversiteden son olarak 24 Mart'ta şu açıklama yapıldı.
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"Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Ayrıca www.anadolu.edu.tr ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarımızın dışında yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayınız. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz."
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AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi vizeleri 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
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AÖF sınavlarına dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.