AÖF sınav giriş yerleri aof.anadolu.edu.tr'de açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültes öğrencileri güz dönemi final sınavlarına ocak ayında girecekler. Vize sınavları yüz yüze yapılmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirildi. Final sınavları ise 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu. AÖF sınav giriş belgesi online olarak http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan alınabiliyor.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ