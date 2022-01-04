AÖF sınav giriş yerleri aof.anadolu.edu.tr'de açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirildi. Final sınavları ise 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu. AÖF sınav giriş belgesi online olarak http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan alınabiliyor.