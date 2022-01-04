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HaberlerGündem HaberleriAÖF sınav giriş yerleri aof.anadolu.edu.tr'de açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
GeriGündem AÖF sınav giriş yerleri aof.anadolu.edu.tr'de açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?
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Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 09:09 | 

AÖF sınav giriş yerleri aof.anadolu.edu.tr'de açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültes öğrencileri güz dönemi final sınavlarına ocak ayında girecekler. Vize sınavları yüz yüze yapılmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

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AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirildi. Final sınavları ise 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu.  AÖF sınav giriş belgesi online olarak http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan alınabiliyor.
2AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
3AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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