AÖF sınav tarihleri yayınlandı -2021 Bahar Dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF sınav tarihleri için geri sayım devam ediyor. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan öğrencileri ilgilendiren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınavları online olarak gerçekleşecek. AÖF vize sınavları üniversitenin takvimine göre nisan ayında yapılacak. AÖF vize sınavları iki ayrı grupta tamamlanacak. Sınavlar www.anadolu.edu.t internet sitesinden öğrenci girişi ile organize edilecek. İşte, merak edilen AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı.
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2021 AÖF vize sınavlarının tarihi nisan ayının gelmesi ile yeniden gündemde yer aldı. İlk dönemde olduğu gibi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri online olarak sınava katılım sağlayacak.2021 AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek. Sınav sistemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kılavuzu yayınlayacak olan üniversite AÖF online sınav girişini öğrencilerin erişimine sunacak. 2020-2021 AÖF sonuçları da yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek.
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AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
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Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.