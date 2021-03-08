AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? AÖF sınavları için geri sayım
AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler heyecanla sınavları bekliyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi vize sınavlarının nisan ayında yapılacağı açıklandı. Şimdi gözler AÖF sınavlarının online olup olmayacağına çevrildi.
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AÖF sınavlarının online olup olmayacağı merak ediliyor. AÖF sınav tarihlerine az bir zaman kala kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız.’ denildi. İşte detaylar
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız.’ denildi.
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AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.