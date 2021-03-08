AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? AÖF sınavları için geri sayım

AÖF sınavlarının online olup olmayacağı merak ediliyor. AÖF sınav tarihlerine az bir zaman kala kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız.’ denildi. İşte detaylar