AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? 2021 AÖF sınavları için geri sayım
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler her sene dönem sınavlarına giriyorlar. Bahar dönemi sınavı nisan ayında düzenlenecek. Sınavların online olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte AÖF sınav tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.' denildi.
2
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
3
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.