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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 17:40 | 

AÖF sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖF sınav giriş belgesinde

AÖF sınavları için araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında yapıldı. Sınavlar yüz yüze uygulandı. Şimdi sıra güz dönemi final sınavlarına geldi. Pek, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

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AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları ocak ayında yapılacak. Yayımlanan takvime göre öğrenciler belirtilen tarihlerde final sınavlarına girecekler. Bahar dönemi ara sınavları ise 2-3 Nisan'da düzenlenecek.
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AÖF güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan’da, dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
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Güz ve bahar dönemlerinde yapılan sınavlara ait sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden bir hafta öncesinde yayınlanmaktadır.
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