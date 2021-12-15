AÖF sınav tarihleri ne zaman? Gözler AÖF sınav giriş belgesinde
AÖF sınavları için araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında yapıldı. Sınavlar yüz yüze uygulandı. Şimdi sıra güz dönemi final sınavlarına geldi. Pek, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları ocak ayında yapılacak. Yayımlanan takvime göre öğrenciler belirtilen tarihlerde final sınavlarına girecekler. Bahar dönemi ara sınavları ise 2-3 Nisan'da düzenlenecek.