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Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 10:28 | 

AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları için tarihler açıklandı

AÖF sınavları her dönem belirli tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi vize sınavlarına girdiler. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

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AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar başladı. AÖF güz dönemi vize sınavları kasım ayında tamamlandı. Öğrenciler 27 Kasım ve 28 Kasım’da sınavlara yüz yüze girdiler. Final sınavları ise ocak ayında yayımlanan takvime içerisinde belirtilen tarihlerde düzenlenecek.
2AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan’da, dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
3AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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