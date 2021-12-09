AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları için tarihler açıklandı

AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar başladı. AÖF güz dönemi vize sınavları kasım ayında tamamlandı. Öğrenciler 27 Kasım ve 28 Kasım’da sınavlara yüz yüze girdiler. Final sınavları ise ocak ayında yayımlanan takvime içerisinde belirtilen tarihlerde düzenlenecek.