AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar
AÖF sınav giriş yerleri için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladılar. Şimdi gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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1
AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında düzenlenecek. Son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti. Henüz güz dönemi vize sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. - ATA AÖF sınavları hakkında açıklama- Ara tatil seminer programı belli oldu - VGM burs sonuçları açıklandı mı?
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.