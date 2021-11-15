AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar

AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında düzenlenecek. Son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti. Henüz güz dönemi vize sınavlarının online olup olmayacağı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar