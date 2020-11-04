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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 13:27 | 

AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF giriş ekranı

AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında son sınavlar online olarak yapıldı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? İşte AÖF sınav takvimi ve giriş ekranı

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AÖF sınavları her dönemde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınav tarihleri kurum tarafından yayımlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavlar aralık ayında düzenlenecek. İşte 2020-2021 AÖF sınav tarihleri…

2AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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