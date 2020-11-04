AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF giriş ekranı

AÖF sınavları her dönemde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınav tarihleri kurum tarafından yayımlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavlar aralık ayında düzenlenecek. İşte 2020-2021 AÖF sınav tarihleri…