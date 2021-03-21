AÖF sınav tarihleri duyurusu yayınlandı - 2021 Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;



2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021



4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021



Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.