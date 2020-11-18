AÖF sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavlar ise aralık ayında gerçekleştirilecek.