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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 15:01 | 

AÖF sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl belirli tarihlerde dönem sınavlarını gerçekleştiriyor. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde ara sınavlar online olarak gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav tarihleri

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AÖF sınavları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavlar ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

2AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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