AÖF sınav tarihleri belli oldu! AÖF sınavları ne zaman?
AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl belirli tarihlerde dönem sınavlarını gerçekleştiriyor. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde ara sınavlar online olarak gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav tarihleri
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AÖF sınavları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınavlar ise aralık ayında gerçekleştirilecek.
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.
2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.