AÖF sınav tarihleri: AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, vize sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖF sınav tarihlerinin belli olmasının ardından tüm dikkatler sınav yerlerine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Ancak sınav yerleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor. AÖF sınav girş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.