AÖF sınav tarihleri: AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, vize sınavları ne zaman?
AÖF sınav tarihlerine kısa süre kala sınav giriş belgeleri öğrencilerin gündemine geldi. Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları bu sene kasım ayında organize edilecek. Anadolum eKampüs'te sunulan çeşitli öğrenme yöntemleriyle söz konusu sınava hazırlanan adaylar, sınav öncesi AÖF sınav giriş belgelerini üniversitenin internet sitesinden alabilecekler. Gözler şimdi online olup olmayacağı henüz belirlenmeyen AÖF sınavlarının tarihinde. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF sınavları ne zaman sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖF sınav tarihlerinin belli olmasının ardından tüm dikkatler sınav yerlerine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Ancak sınav yerleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor. AÖF sınav girş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
2
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.
3
SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
4
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.