AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF giriş ekranı

AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı sınav takvimi yayımlandı. Bu takvim içerisinde yer alan bilgilere göre adaylar güz dönemi sınavlarına girecekler. 19 Ekim 2020’ye kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecek.