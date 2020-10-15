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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 13:36 | 

AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF giriş ekranı

AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler her yıl dönem sınavlarına giriyorlar. AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında yapılacak. İşte AÖF 2020 sınav tarihleri ve giriş ekranı

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AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı sınav takvimi yayımlandı. Bu takvim içerisinde yer alan bilgilere göre adaylar güz dönemi sınavlarına girecekler. 19 Ekim 2020’ye kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecek.

2AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
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AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 Ocak ve 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

19 Ekim 2020’ye kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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