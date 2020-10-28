AÖF sınav tarihi: 2020 AÖF sınavları ne zaman ve online mı? İşte Açıköğretim güz dönemi vize sınav takvimi
AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi 2020 AÖF sınav takvimi, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. 23 Ekim Cuma günü başvuruları tamamlanan 2020 AÖF kayıtlarının ardından sınav takvimi üniversitenin internet sitesinden yayımlandı. AÖF sınav takvimine göre, 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı bu yıl aralık ayında organize edilecek. Sınavlar online düzenlenecek. İşte, AÖF vize sınav tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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2020 AÖF sınav tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan yapılan AÖF sınavları bu dönem de çevrimiçi yani online düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sınavlar üniversitenin www.anadolu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifresiyle gerçekleşecek. İşte, ayrıntılar.
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2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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SINAVLAR ONLİNE
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.
Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
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Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.