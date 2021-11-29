AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları cevapları e Kampüs'te olacak
AÖF soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplamaya çalışıyorlar. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Öğrenciler 27-28 Kasım’da sınavlarına girdiler. 4 Eylül'de düzenlenen yaz okulu sınavının soruları ve cevapları 6 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. İşte AÖF sınav soruları ve cevaplarında son durum
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. 4 Eylül'de düzenlenen yaz okulu sınavının soruları ve cevapları 6 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.