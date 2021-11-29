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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 09:49 | 

AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları cevapları e Kampüs'te olacak

AÖF soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplamaya çalışıyorlar. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Öğrenciler 27-28 Kasım’da sınavlarına girdiler. 4 Eylül'de düzenlenen yaz okulu sınavının soruları ve cevapları 6 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. İşte AÖF sınav soruları ve cevaplarında son durum
2AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. 4 Eylül'de düzenlenen yaz okulu sınavının soruları ve cevapları 6 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.
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Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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